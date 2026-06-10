El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A partir de entonces, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 30% hacia las 21:00 horas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 21:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.