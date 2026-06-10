El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

Hoy, 10 de junio de 2026, se espera un día mayormente despejado en Cabra, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:55. A medida que avance la jornada, se mantendrá un predominio de cielos despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 25 grados a medianoche y descendiendo ligeramente hasta los 20 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Cabra tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:38. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Cabra, con un tiempo cálido y mayormente soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.