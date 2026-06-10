El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

Hoy, 10 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 20 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 19 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00.

A medida que el día avanza, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso. Las temperaturas se mantendrán por encima de los 30 grados desde las 13:00 hasta las 19:00, lo que podría hacer que los habitantes busquen refugio en la sombra o en interiores frescos durante las horas más cálidas. La noche traerá un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 100% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 17:00, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento será más suave en las horas de la mañana, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Esto hace que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, un picnic en el parque o simplemente disfrutar del sol en el jardín. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de Las Cabezas de San Juan tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este hermoso día de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.