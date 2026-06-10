El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 28% en las primeras horas y un 66% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día. A lo largo de la tarde, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente en las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 06:51 y el ocaso será a las 21:37, lo que brindará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso que se espera durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.