El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando, pero se mantendrá en un rango agradable, con mínimas de 20 grados a las 06:00.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 15:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 17% y el 59%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará del oeste a velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h, proporcionará un alivio agradable en las horas más calurosas del día.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin posibilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas y cerrando la jornada con mínimas de 27 grados a las 23:00.

La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la ciudad y sus alrededores. La salida del sol se producirá a las 06:50 y se pondrá a las 21:36, brindando largas horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Baeza hoy será ideal para paseos, actividades deportivas y reuniones al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invitará a disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.