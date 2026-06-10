El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 54%, lo que puede generar una sensación térmica algo más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

El viento soplará predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 24 y 32 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un respiro a los baenenses que decidan salir a disfrutar del día. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los periodos de mayor claridad se concentrarán entre las 11:00 y las 20:00 horas, ideal para realizar actividades recreativas o disfrutar de un paseo por la ciudad. La puesta de sol se producirá a las 21:38 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día espléndido.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar las horas de luz. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.