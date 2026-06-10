El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de junio de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 20% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h por la mañana, aumentando a 20 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar el calor, especialmente durante las horas pico. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer y una noche estrellada. La visibilidad será excelente, lo que es perfecto para quienes deseen observar el cielo nocturno.
En resumen, el tiempo en Arahal para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.
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