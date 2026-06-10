El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la ciudad a las 06:53. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 44% en las primeras horas del día.

Durante la mañana, la temperatura continuará su descenso, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 22 grados a las 03:00. A partir de las 04:00, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados, con un aumento gradual a lo largo de la mañana. La nubosidad se mantendrá en niveles bajos, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día.

A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y subiendo hasta los 38 grados en las horas pico de la tarde, entre las 17:00 y las 18:00. La sensación térmica será cálida, y se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán a las 14:00, alcanzando los 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que el viento disminuya hacia la tarde, con velocidades de 7 a 13 km/h.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece actividades al aire libre y eventos sociales. La puesta de sol se producirá a las 21:38, marcando el final de un día cálido y despejado.

En resumen, Andújar experimentará un día de calor intenso, con cielos despejados y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.