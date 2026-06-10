El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 85% en las horas de la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante el día, especialmente en las horas pico. Sin embargo, la brisa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople principalmente desde el noreste y el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ser especialmente notable en áreas abiertas, por lo que se recomienda a quienes estén al aire libre que se mantengan atentos a las condiciones del viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:48. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.