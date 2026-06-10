El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de junio

El día de hoy, 10 de junio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa comenzará en un 31% en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 70% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, esta humedad no será suficiente para generar precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 31°C a las 16:00 horas. Esta será la mejor hora para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá despejado y el viento proporcionará un alivio del calor. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-09T20:52:12.