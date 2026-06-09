El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 9 de junio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 34 y 35 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando hasta un 65% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 32% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada debido a la disminución de la humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un día en el campo, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por el municipio.

Con el sol saliendo a las 07:01 y poniéndose a las 21:42, los habitantes tendrán muchas horas de luz para aprovechar. En resumen, se anticipa un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de El Viso del Alcor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.