El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

Hoy, 9 de junio de 2026, el tiempo en Úbeda se presenta excepcionalmente favorable, con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico. A las 12:00 horas, la humedad se situará en un 29%, lo que es relativamente bajo y permitirá que el calor se sienta con mayor fuerza.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. La racha máxima de viento alcanzará los 34 km/h a las 17:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubosidad y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El ocaso se producirá a las 21:35 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con el cielo despejado, la puesta de sol promete ser un espectáculo visual, ideal para aquellos que buscan un momento de tranquilidad al final del día.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.