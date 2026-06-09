El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

Hoy, 9 de junio de 2026, Tomares se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 33%, aumentando gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados hacia las 18:00 horas. La noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 26 grados. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:44.

En resumen, el día de hoy en Tomares se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, es una oportunidad perfecta para aprovechar el buen tiempo. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.