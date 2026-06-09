El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados y descenderá gradualmente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 49% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas. Este viento puede ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre, aunque es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 34 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un tiempo más fresco, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.