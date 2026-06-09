El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

Hoy, 9 de junio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 61% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 44% a las 10:00 y bajando hasta un 19% a las 15:00. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre se podrán llevar a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, aunque se aconseja precaución ante el calor intenso de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.