El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, será suficiente para mantener el ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, actividades deportivas o reuniones familiares, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:39 horas, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

Es importante recordar que, a pesar de las condiciones favorables, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso. Mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día será fundamental para disfrutar de este espléndido día en Puente Genil. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas cálidas que invitan a aprovechar al máximo el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.