El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, por la tarde, se espera que la humedad se mantenga en torno al 15-20%, lo que podría ofrecer un alivio en comparación con las temperaturas más altas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un ligero refresco en medio del calor. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, contribuyendo a un ambiente agradable durante el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la tarde-noche. El ocaso se producirá a las 21:36, marcando el final de un día cálido y despejado. En resumen, hoy en Priego de Córdoba se espera un tiempo ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.