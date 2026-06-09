El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

Hoy, 9 de junio de 2026, Pozoblanco disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 17 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 5 y las 6. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 71%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que la temperatura se eleva. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, pero por la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se sugiere tener precaución con posibles ráfagas más fuertes en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por el campo o simplemente relajarse en el exterior.

Con el orto a las 6:54 y el ocaso a las 21:42, los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Se aconseja aprovechar al máximo este día espléndido, ya que las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del buen tiempo en Pozoblanco, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un ligero alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.