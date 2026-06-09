El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 37 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzará en un 34% a la medianoche, aumentando hasta un 64% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de calor más intensa a medida que las temperaturas se eleven. Sin embargo, a medida que el sol se eleva y el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 19% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Esta brisa proporcionará un alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 30 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:42 horas. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Palma del Río, con condiciones climáticas favorables y agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.