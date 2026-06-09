El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

Hoy, 9 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 36 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad desde el amanecer, que se producirá a las 07:02. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a elevarse, alcanzando los 24 grados a las 00:00 y manteniéndose en torno a los 21 grados durante las primeras horas.

A partir de las 10:00, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 22% y el 62%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que la temperatura se eleva. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h. En las primeras horas, el viento será ligero, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar algunas rachas que se sentirán más intensamente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 33 grados a las 19:00 y bajando a 25 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 21:43, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ofrecerá un respiro ante el calor. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.