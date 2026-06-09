El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de junio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
El ocaso se producirá a las 21:39, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los habitantes y visitantes que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.
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