El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de junio de 2026, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 58%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:40 horas. La visibilidad será excelente, lo que facilitará la observación de las estrellas y el disfrute de actividades nocturnas al aire libre.
En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión con amigos o simplemente relajarse en casa. Con temperaturas cálidas, un cielo despejado y la ausencia de lluvias, es un día perfecto para aprovechar al máximo el buen tiempo. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.
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