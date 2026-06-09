El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 9 de junio de 2026, Montilla disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 35 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados, lo que sugiere un ambiente caluroso y seco.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y disminuyendo a un 15% hacia el final del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más llevadero para las actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a velocidades que variarán entre 9 y 13 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento fresco podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 28 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:39 horas, ofreciendo un espectáculo visual para los residentes.
En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento ligero que proporcionará un poco de frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.
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