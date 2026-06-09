El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas pico, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, proporcionará un alivio en las horas más calurosas, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Martos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera buen tiempo.

En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople principalmente desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, será suficiente para refrescar el ambiente y hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:36. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.