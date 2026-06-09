El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 22 grados a las 3 de la madrugada.

A medida que el día progresa, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 5 y 6 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 55%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, disminuyendo a medida que avanza la mañana. Sin embargo, se espera que en la tarde, el viento se intensifique nuevamente, alcanzando rachas de hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 9 de la noche y bajando a 26 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:41. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.