El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

Hoy, 9 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 49% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa que soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las nubes altas aparecerán hacia la tarde, pero no se anticipa que afecten significativamente la luminosidad del día.

El viento, que soplará principalmente desde el sur y suroeste, alcanzará ráfagas de hasta 46 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos. Este viento fresco puede ser un alivio en medio del calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por la fuerza del viento.

En resumen, Mairena del Aljarafe se prepara para un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y una brisa refrescante. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o paseos por la ciudad. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.