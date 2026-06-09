El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados , que descenderá ligeramente a 24 grados a la 01:00, y continuará bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un notable incremento en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00, y un máximo de 35 grados a las 16:00.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando hasta un 65% a las 07:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 20% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h a las 20:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Mairena del Alcor, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol se mantenga como protagonista, lo que es ideal para quienes planean pasar tiempo en parques o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 y bajando a 26 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Mairena del Alcor, con condiciones climáticas ideales para actividades diurnas y nocturnas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.