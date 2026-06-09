El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. Esta subida de temperatura será acompañada por una ligera disminución de la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 16% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento cambiará a oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades que Lucena tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir, ya sea para hacer deporte, pasear o simplemente disfrutar de la naturaleza. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.