El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados. Esta subida de temperatura será acompañada por una ligera disminución de la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 16% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. La dirección del viento cambiará a oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades que Lucena tiene para ofrecer.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.
En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir, ya sea para hacer deporte, pasear o simplemente disfrutar de la naturaleza. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.
- Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
- Este es el restaurante italiano más valorado de Córdoba en TripAdvisor: 'La comida está exquisita
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos