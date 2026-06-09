El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 37 grados . Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 65%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, donde se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:42.

La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 27 grados, lo que sugiere que será una noche cálida.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá algo de frescura en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.