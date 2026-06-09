El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y la práctica de deportes.
Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C en la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y protegerse del sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras o carpas.
No se anticipa precipitación en el pronóstico, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.
El orto se producirá a las 06:50 y el ocaso será a las 21:36, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para aprovechar el día. Los habitantes de Linares pueden esperar un tiempo agradable y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades en familia o con amigos. En resumen, el tiempo de hoy en Linares se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados que invitan a salir y aprovechar el día al máximo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.
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