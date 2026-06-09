El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un mínimo del 27% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 39 km/h. Este viento será más fuerte en las primeras horas de la mañana y disminuirá gradualmente a lo largo del día. A pesar de la brisa, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que el viento ayudará a mitigar un poco el calor.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 21 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:48 horas.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en el exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.