El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las primeras horas del día serán algo más frescas y húmedas, la sensación térmica se volverá más cálida y seca conforme avance el día. Es aconsejable mantenerse hidratado y usar protector solar si se va a estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también podría hacer que se sienta más fresco al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Asegúrate de prepararte adecuadamente para el calor y aprovecha al máximo este hermoso día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.