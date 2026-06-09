El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.
La tendencia de la temperatura continuará bajando hasta llegar a los 21 grados a las 06:00, momento en el que la humedad relativa se situará en un 37%. A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados, y se mantendrá en torno a los 22-23 grados hasta las 09:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se prevé que la temperatura aumente rápidamente, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y los 28 grados a las 11:00.
Durante la tarde, el calor se intensificará, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados a las 12:00 y 32 grados a la 13:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que la temperatura llegue a los 34-35 grados. A pesar del calor, la humedad se mantendrá relativamente baja, oscilando entre el 15% y el 31%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 19 km/h, disminuyendo a medida que avanza la mañana. Sin embargo, se espera que el viento aumente nuevamente por la tarde, alcanzando velocidades de hasta 39 km/h en algunos momentos, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.
No se prevén precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un día soleado y cálido. La puesta de sol se anticipa para las 21:36, ofreciendo un hermoso cierre a un día que promete ser ideal para actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.
- Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
- Este es el restaurante italiano más valorado de Córdoba en TripAdvisor: 'La comida está exquisita
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos