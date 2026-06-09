El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y descendiendo a lo largo del día hasta llegar a un 14% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:40, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el paisaje cordobés.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos que rondarán los 18 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la velada sea placentera para quienes deseen salir a disfrutar de la ciudad.

En resumen, Córdoba se prepara para un día de calor intenso, cielos despejados y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el esplendor del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.