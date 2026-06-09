El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor estimado de 35 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, se registrará un 34% de humedad, aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable buscar sombra y refrescarse con frecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 47 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas fuertes, por lo que se sugiere tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del viento, ya que las ráfagas podrían afectar a estructuras ligeras o elementos sueltos en el exterior.

El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso será a las 21:44, lo que proporcionará un extenso periodo de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será ideal para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.