El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 18 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados alrededor de las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 54% y el 36%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 25 y 39 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá relativamente constante, con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, aunque se recomienda precaución, ya que el viento puede ser fuerte en ciertas áreas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:48 horas. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 27 grados, lo que hará que la velada sea cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.