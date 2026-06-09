El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados y descenderán gradualmente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y disminuyendo a un 19% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en comparación con días de alta humedad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en un ambiente despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá un descanso reparador.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará algo de frescura. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.