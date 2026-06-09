El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 9 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, comenzando en 23 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente a 21 grados a las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, alcanzando los 35 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando hasta un 77% a las 07:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 31% hacia el final de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio en la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también podría ser un factor importante para quienes planean actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, un picnic en el parque o simplemente disfrutar de la calidez del sol en el jardín.
A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 23:00. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:42. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Las Cabezas de San Juan, con condiciones meteorológicas favorables que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.
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