El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% y aumentando gradualmente hasta un 39% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en momentos de calor extremo.

A lo largo del día, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, con valores que caerán a 29 grados hacia la tarde y a 26 grados al caer la noche. La puesta de sol está programada para las 21:44, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se espera el pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.