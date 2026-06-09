El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos. A las 12:00 horas, la humedad se situará en un 32%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable a pesar del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este viento suave y constante ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Con el orto solar a las 06:51 y el ocaso a las 21:37, los bailenenses podrán disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un día perfecto para organizar encuentros familiares o salir a explorar la belleza natural de la región. En resumen, el tiempo de hoy en Bailén se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.