El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 07:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 20 grados a las 08:00 y 22 grados a las 09:00. El calor se intensificará durante la tarde, con máximas que llegarán a los 34 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 44% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento, que soplará desde el oeste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 17 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Baeza o visitas a sus emblemáticos monumentos.

La salida del sol se producirá a las 06:50 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 21:35 horas, lo que brinda una amplia ventana para disfrutar de la luz natural. En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará un toque fresco a la atmósfera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.