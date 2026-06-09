El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados , que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 20 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a ascender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 25 grados a las 10:00. La máxima del día se prevé que llegue a los 35 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas, lo que indicará un día caluroso. Es importante que los habitantes de Baena tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la radiación solar es más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 15 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, hacia la noche, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que las temperaturas desciendan a 29 grados a las 21:00 horas, con un ocaso que se producirá a las 21:37.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.