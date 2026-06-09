El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando su mínimo de 17 grados a las 06:00.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 18 grados a las 07:00 y subirá a 19 grados a las 08:00. Durante la mañana, el termómetro seguirá ascendiendo, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y llegando a los 26 grados a las 10:00. El calor se intensificará en las horas centrales del día, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados a las 11:00 y 32 grados a las 12:00. La máxima se registrará a las 15:00, alcanzando los 39 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La puesta de sol se espera para las 21:38, marcando el final de un día caluroso y despejado en Andújar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.