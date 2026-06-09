El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.
La tendencia de la temperatura se mantendrá en un rango cómodo durante el día, alcanzando un máximo de 34 grados a las 15:00 horas. A lo largo de la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 30 y 32 grados, proporcionando un tiempo cálido pero soportable. Por la noche, se anticipa un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 20:00 horas y 26 grados a las 22:00 horas.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 53% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 18 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 37 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes de Aljaraque pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable que hará que el calor sea más llevadero.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.
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