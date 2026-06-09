El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

Hoy, 9 de junio de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a las 2 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 18 grados hacia las 5 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, alrededor de las 5 y 6 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% a primera hora y disminuyendo a un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará mayormente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser del noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Alcalá la Real. Con el sol brillando y el cielo despejado, es un día perfecto para explorar la rica historia y cultura de la localidad.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, aprovechando al máximo este espléndido día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.