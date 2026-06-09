El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de junio

El día de hoy, 9 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 43% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 27 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia el final del día. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 21:43.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratados, ya que las altas temperaturas pueden ser un factor a considerar. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 25 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-08T21:05:08.