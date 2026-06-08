El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 8 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 34 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrarán 24 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá cayendo hasta llegar a los 20 grados entre las 04:00 y las 05:00.
A partir de las 06:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 34 grados hacia las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 58% a la medianoche y bajará hasta un 19% hacia las 18:00. Esto sugiere un ambiente seco y caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante el calor intenso de la tarde.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se esperan rachas de hasta 25 km/h, disminuyendo a 8 km/h hacia las 07:00. Sin embargo, el viento se intensificará nuevamente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 45 km/h entre las 18:00 y las 19:00. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas abiertas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o eventos en el municipio.
El orto se producirá a las 07:01 y el ocaso a las 21:42, brindando un día largo y soleado para disfrutar. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de El Viso del Alcor podrán aprovechar al máximo las horas de luz, ya sea en actividades recreativas, paseos o simplemente disfrutando del buen tiempo en sus hogares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.
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