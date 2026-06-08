El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y elevará las temperaturas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor que podría llegar hasta los 31 grados . Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero recuperándose rápidamente a medida que el sol se eleva en el horizonte. La máxima se alcanzará en las horas centrales del día, y se mantendrá cálida hasta el atardecer, que se prevé para las 21:34 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se situará en torno al 47%, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 65% en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, a pesar de este aumento, la combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará que la sensación de calor sea predominante.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 16 y 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente del sur y del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de mayor actividad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para pasear por la ciudad, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.