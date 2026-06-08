El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Hoy, 8 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que llegue a los 35 grados, lo que indicará un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que es importante mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es recomendable tener cuidado con las ráfagas más fuertes, que podrían llegar a los 46 km/h en las horas de mayor actividad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:43 horas.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más cálidas. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.