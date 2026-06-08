El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 02:00, antes de estabilizarse en 21 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 58% y el 85% durante las primeras horas, disminuyendo a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser mitigada por la humedad en las primeras horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se espera que el viento alcance velocidades de hasta 15 km/h, aumentando a 28 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de San Juan de Aznalfarache disfruten de un hermoso ocaso a las 21:43. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá un descanso reparador.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.